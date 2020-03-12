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لحظة الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية العراقية.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:19 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي، لقطات، يظهر من خلالها الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية.
وأسفر الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية، عن مقتل أمريكيين اثنين، وبريطاني، إضافة إلى سقوط العديد من الجرحى.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمريكيين والبريطاني مقاولين عسكريين أو مدنيين يعملون في القاعدة.

يأتي هذا فيما لم يستطع مسؤول التحالف الدولي كشف مزيد من التفاصيل حول جنسية المصابين في الهجوم.

وقال المسؤول إنه تم إطلاق أكثر من 15 صاروخًا ضد القاعدة العسكرية، بينما لم تتوفر لديه معلومات حول إذا ما كان هناك قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتواجدين بالقاعدة.
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