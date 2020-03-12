شاهد.. بث مباشر من داخل هيئة الأرصاد الجوية.. اعرف الدنيا فيها إيه

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون

، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.