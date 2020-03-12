لمواجهة فيروس كورونا.. تطهير المنشآت التعليمية بجامعة أسيوط

بدأت جامعة أسيوط اليوم الخميس، في أعمال تعقيم وتطهير بعض المنشآت التعليمية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة قطاعات الجامعة ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته، كاشفًا أن ذلك جاء فى ضوء خطة الدولة والقرارات المعلنة من رئاسة مجلس الوزراء وتأكيدًا للتوجيهات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة كذلك متابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية لمواجهة اى حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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وأشار غريب، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم فى عضويتها 12 عضوًا من وكلاء الكليات المختلفة بالجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدده بالإضافة إلى مدير عام شئون التعليم والطلاب، تهدف إلى تلقى كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات.





وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى أن تم البدء فى إجراءات تطهير المنشآت الجامعية ومدن المبانى الجامعية وذلك تنفيذًا لأول قرارات غرفة العمليات المتوافقة مع خطة الجامعة الوقائية فى مواجهة الفيروس المستجد.