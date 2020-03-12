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محافظات

رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح

الخميس 12/مارس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تواصل محافظة مطروح جهودها؛ لمواجهة تداعيات سوء  حالة الطقس  بعدد من المدن التى شهدت سقوط أمطار غزيرة  فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس خاصة مدينتى الحمام والعلمين.
 
حيث يكثف مجلس مدينة الحمام برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى، ومجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله، جهودهما بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى   فى سحب  آثار مياه الأمطار  الغزيرة على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدينة، باستخدام سيارات الكسح والأفراد  لتسيير حركة السيارات والمشاة.
 
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة مع  عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حاله الطقس والآثار السلبية الناتجة عنه.

وأضاف علي استمرار رفع  درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية   ومتابعة  غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وكذلك  التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيدًا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين وتوعيتهم بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.  

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة وتجهيز فرق الانقاذ السريع بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ.

ووجه محافظ مطروح بتكاتف وتعاون جميع الجهات  لمجابهة أي مواقف طارئة مع استمرار الاستعداد بالمعدات والمركبات والأفراد والاتصال المستمر بالمواطنين والاستجابة الموقوتة والسريعة لمطالبهم وشكواهم. مع تكثيف المرور بكافة القطاعات  والتواجد بالشارع وإزالة أي عوائق أولا بأول.
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
رفع تجمعات الأمطار من شوارع مدينتي الحمام والعلمين بمطروح
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