إغلاق طريق الصعيد الشرقي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة المرور بالمنيا، عن غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" من مدخل المنيا في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى أسيوط وكذلك وصلتي بني حسن وملوي بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يكون الطريق الصحراوي الشرقي القديم هو البديل للسائقين.



