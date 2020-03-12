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محافظات

إغلاق طريق الصعيد الشرقي بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت إدارة المرور بالمنيا، عن غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" من مدخل المنيا في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى أسيوط وكذلك وصلتي بني حسن وملوي بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يكون الطريق الصحراوي الشرقي القديم هو البديل  للسائقين.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إدارة المرور بالتنسيق مع جميع المحافظات لاغلاق جميع الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة المواطنين.


وناشدت الإدارة جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.


وأهابت الإدارة بجميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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