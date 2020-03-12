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أخبار البلد

5 نصائح تقدمها الري للتعامل مع الأمطار والسيول

الخميس 12/مارس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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صدى البلد
تهيب وزارة الموارد المائية والري، بالمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خلال الأيام الحالية للتعامل مع موجة الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية واتباع كافة التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كافة قطاعات الدولة وتنصح: 

- الابتعاد عن مسارات مخرات السيول. 

- أهمية تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذة الفترة والخروج من البيت يكون للضرورة فقط.

- الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع أو أي شئ معدني  قد ينقل كهرباء.

- تجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة.

- عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة.
 
وتشير الوزارة الى أهمية اتباع تلك الإرشادات حتى نتمكن من تفادى أي خطورة ممكن نتعرض لها.
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