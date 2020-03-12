عبر الفيديو كونفراس.. رئيس الوزراء يطمئن على جاهزية السويس لمواجهة الأمطار

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جاهزية محافظة السويس والاستعدادات والخطة الموضوعة لمجابهة الأمطار والسيول وأحوال السويس، في اتصال عبر الفيديو كونفراس من غرفة عمليات مجلس الوزراء باللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، من غرفة عمليات المحافظة.





وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والجهات المعنية مستعدة من حيث الأفراد والمعدات، وتم نشر وتمركز عدد من المعدات والسيارات في الطرق السريعة وأخري في مواقع تجمعات المياه، وهناك تنسيق كامل مع غرفة عمليات محافظة السويس الرئيسية وغرف العمليات بالقطاعات الأخرى داخل السويس ومتابعة لهيئة الأرصاد الجوية.وتابع اللقاء من غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة السويس كل من الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، والضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات.