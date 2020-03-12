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فن

بـ فستان قصير.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 04:23 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.


وظهرت لاميتا فرنجية، بصورة مثيرة للجدل، حيث كانت ترتدي "فستانا قصيرا" وهى على حمام السباحة، وعلقت عليها: "مع السترة المثالية كل شئ ممكن".


يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.


وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى؛ لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

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