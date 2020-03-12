هل كثرة الأمطار والرعد والبرق من علامات الساعة؟

أو علامات يوم القيامة أو أشراط الساعة في الدين الإسلامي هي مجموعة من الظواهر والأحداث يدل وقوعها على قرب وقوع يوم القيامة، ففيما قد أجمع العلماء، أن

تسبق وقوع القيامة، وتدل على قرب حصولها، ومعنى الأشراط في اللغة: جمع شَرَط، والشرط العلامة، وأشراط الساعة أي

وأسبابها، فهي العلامات التي يكون بعدها قيام الساعة، والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة.

أو علامات يوم القيامة وأشراطها، كثرت تمهيدًا لحدوثه، وقد ذكر ربنا

أو علامات يوم القيامة أيضًا في كتابه فقال تعالى: «فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ» الآية 18 من سورة محمد.

أو علامات يوم القيامة وأشراطها، قد اصطلح على تقسيمها إلى صغرى وكبرى، والصغرى – في الغالب - تتقدم حصول القيامة بمدة طويلة، ومن علامات الساعة أو

ما وقع وانقضى - وقد يتكرر وقوعه - ومنها ما ظهر ولا يزال يظهر ويتتابع، ومن

أو علامات يوم القيامة ما لم يقع إلى الآن، ولكنه سيقع كما أخبر الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- في آخر الزمان، وأما

الكبرى: فهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء زمن قصير لوقوع ذلك اليوم العظيم.

علامات الساعة الصغرى



الصغرى كثيرة، وصل عددها إلى ما يقرب من 127 علامة، ظهر منها وانقضى أي أنها حدثت ووقعت وما زالت قائمة ما يقرب من 90 علامة وسميت

الصغرى لبعد زمن وقوعها عن قيام الساعة، وبدأت مع بعثة النبي محمد محمد –صلى الله عليه وسلم- ، ووفاة النبي محمد محمد –صلى الله عليه وسلم- ، وانشقاق القمر، ووفاة الصحابة، فتح بيت المقدس، إخبار النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- عن معركة صفين ، وخروج أدعياء النبوة والدجالين والكذابين فجميعها من

الصغرى أو علامات يوم القيامة الصغرى.

علامات الساعة الكبرى



الكبرى أو علامات يوم القيامة الكبرى، فهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، و

الكبرى هي عشر علامات، وردت فيما قال حذيفة رضي الله عنه: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر: «الدخان، الدجال، ظهور دابة تكلم الناس، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم».

هل الامطار اخر ما ظهر من علامات الساعة في 2019 ؟



هل الامطار آخر ما ظهر من

في 2019 ؟ فيما ورد بالأحاديث النبوية الشريفة أن من علامات الساعة أو

أن يكون المطر قيظًا، أي أنه يكون عذابًا بدلا من أن يكون خيرًا ورحمة، فمن

التي أخبر عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- نزول مطر من السماء لا تصمد أمامه بيوت الطين والحجر وإنما تصمد أمامه الخيام المبنية من وبر الإبل، وذلك فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال:«لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لايكن منه بيوت المدر ولا يكن منه إلا بيوت الشعر»، وهو ما يجيب عن سؤال هل الامطار الرعدية والسيول الغزيرة والأعاصير

في 2019 ؟.

علامات الساعة التي تحققت



التي تحققت في هذا العصر يمكن القول أن معظم

الصغرى تحققت في هذا العصر ، ومنها كذلك أن يكون السلام للمعرفة، تتقارب الأسواق دلالة على كثرة التجارة وفشوها، وتمني رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك عند عموم الفتن وغربة الدين، ويلقى الشح وينتشر بين الناس فيبخل كل بما في يده، صاحب المال بماله والعالم بعلمه والصانع بصناعته وخبرته، وقتل الناس بعضهم بعضًا بغير ما هدف، ويُكرَم الرجل مخافة شره لا لفضله وكرامته، وتكثر الشرطة وذلك لزيادة الفساد، وتقديم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته وإن كان أقل القوم فقهًا وفضلًا، وبيع الحكم، أي: تُنال المناصب بالرشوة، والاستخفاف بالدم، فهي أيضا من

التي حدثت .

في هذا العصر منها فشو القلم وكثرة التصانيف والتأليف، وأن يكون الولد غيظًا، وذلك لكثرة عقوقه لوالديه وجلب المشاكل لهما فيغيظهما في كل وقت، ويكون المطر قيظًا، أي أنه يكون عذابًا بدلا من أن يكون خيرًا ورحمة، ويتعلم لغير الدين، أي ابتغاء منصب أو وظيفة أو مال يكتسبه، ظهور التَّرف وحياة الدعة في الأمة الإسلامية، ومن

التي حدثت في هذا العصر كذلك أن يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان، تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والمساعدات، وتحاصر الشام، الموت الجماعي بالأوبئة والطواعين وغيرها كطاعون عمواس في زمن عمر، والحروب العالمية، فتح بيت المقدس، وبعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وموته -صلى الله عليه وسلم- ، وإتباع طرق اليهود والنصارى بغير وعي، وقد وردت أحاديث بكل هذه العلامات ، بأنها من

في هذا العصر فضلًا عن تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام كما تتكالب الأكلة على قصعتها.

التي تحققت هي مظاهر تطرأ على المجتمعات الإسلامية، بل والمجتمعات العالمية، والتي ذكرت في الأحاديث النبوية تزيد عن تسعين علامة تدور أغلبها على : كثرة ظهور الفتن بأنواعها، وظهور الخوارج، وظهور الفساد، وترك الدين، وقلة العقل، وقلة العلم، وشيوع ذلك بين الناس، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وإسناد الأمر إلى غير أهله، قلة العلم وظهور الجهل، وكثرة القتل هي من

التي حدثت.

التي تحققت منها كذلك شرب الخمور وتسميتها بغير اسمها، وكثرة الزنا والخنا، ولبس الرجال الحرير، ائتمان الخائن وتقريبه، وتخوين الأمين، وظهور الفحش والتفحش، اتخاذ المساجد طرقًا، ويظهر الموت فجأة، ظهور الفتن وعموم شرها، وكثرة الزلازل، وكثرة القتل، ومن

التي حدثت تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام كما تتكالب الأكلة على قصعتها، والتماس العلم عند الأصاغر، ظهور النساء الكاسيات العاريات، وظهور أقوام معهم أسواط كأذناب البقر يضربون الناس بها، وتصدُّر السفهاء وتكلمهم في الأمور العامة للناس.

التي تحققت منها مشاركة المرأة زوجها في التجارة، سيطرة بعض التجار على السوق، شهادة الزور، كتمان شهادة الحق، ظهور الجهل، كثرة الشح والبخل، قطيعة الرحم، سوء الجوار، تخوين الأمين وائتمان الخائن، عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال وعدم تحري الرزق الحلال، أن يتخذ الفيء دولًا، ان تكون الأمانة مغنمًا، ألا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم (والزكاة مغرمًا)، تعلم العلم لغير الله، طاعة الزوجة وعقوق الأم، إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء هي من

التي تحققت في هذا العصر.

التي تحققت منها أيضًا رفع الأصوات في المساجد، إكرام الرجل اتقاءً لشره، تمني الناس الموت، مجيء زمان يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، زخرفة المساجد والتباهي بها، زخرفة البيوت وتزيينها، كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة ، اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام، استحلال الحرير للرجال، التماس العلم عند الأصاغر، كثرة موت الفجأة، إمارة السفهاء، تقارب الزمان، أن ينطق الرويبضة هو كذلك من

التي تحققت في هذا العصر.

التي تحققت ورد منها اتخاذ المساجد طرقًا، تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة، صدق رؤيا المؤمن، كثرة الكذب، وقوع التناكر بين الناس، كثرة الزلازل، ظهور الفاحشة والمجاهرة بها، أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ظهور قوم يشهدون ولا يستشهدون، ظهور قوم ينذرون ولا يفون، أن يأكل القوي الضعيف، إخراج الأرض لكنوزها، ترك الحكم بما أنزل الله، استباحة القذف كلها من

في عصرنا.