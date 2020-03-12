الإفتاء: يجوز الصلاة في البيت بسبب السيول

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا الصلاة في البيوت في حال الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، ويصبح واجبا حال قررت الجهات المختصة ذلك.





وأوضحت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشرع الحنيف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف ، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون هذا واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.









ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد ل خطبة الجمعة غدا بما لا يزيد على ربع ساعة وذلك حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض ، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة ، مراعاة للظرف الآني الطارئ ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف .









وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الأولى في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية و الاحتياط ، و إن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين ، أما المعانقة فقد قال الإمام مالك بكراهتها أصلا ، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد ، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر ، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها ، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها .







