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محافظات

انسداد شبكات الصرف الصحي بالغربية والمحافظ يوجه بقطع مياه الشرب لصرف الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 06:34 م
شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار
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احمد علي
شهدت شبكات الصرف الصحي بمحافظة الغربية اليوم شبه انسداد كامل بسبب هطول الأمطار الغزيرة طوال أكثر من ١٦ ساعة متواصلة مما أربك سير الحياة المعيشية للمواطنين نظرا لارتفاع منسوب كميات المياه المتراكمة بشوارع وميادين المحافظة خلال الساعات الأخيرة .
من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالضرورة مباشره آليات غرفة العمليات والطوارئ ومتابعة سبل التعامل مع عمليات كسح لشفط مياه الأمطار وتخصيص سيارات لكسحها لتأمين أرواح المواطنين خلال المرحله المقبلة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.
من جانبه أكد المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق سكنية مختلفة نظرا لعدم قدرة تحمل شبكة الصرف الصحي وبلاعاتها على تحميل كميات المياه الناتجة عن صرف الأمطار فضلا عن انسداد بعضها.
وأشار "عطية" بقوله " نعمل في الشارع برجالتنا لخدمة بلدنا والناس وقطع المياه وسيله أقرها رئيس مجلس الوزراء لمواجهة أزمة صرف مياه الأمطار على مستوى محافظات الجمهورية".
انسداد شبكات الصرف الصحي بالغربية والمحافظ يوجه بقطع مياه الشرب لصرف الأمطار
انسداد شبكات الصرف الصحي بالغربية والمحافظ يوجه بقطع مياه الشرب لصرف الأمطار
انسداد شبكات الصرف الصحي بالغربية والمحافظ يوجه بقطع مياه الشرب لصرف الأمطار
انسداد شبكات الصرف الصحي بالغربية والمحافظ يوجه بقطع مياه الشرب لصرف الأمطار
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