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رياضة

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

الخميس 12/مارس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني

فشل فريق ليفربول في استكمال رحلة الدفاع عن لقبه دوري أبطال أوروبا، عندما تعرض للإقصاء، أمس الأربعاء، على يد كتيبة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أرضية ملعب "الأنفيلد".


ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


حزن عشاق ليفربول لم يقتصر على الخروج المبكر من البطولة، بل عندما أستيقظ سكان المدينة على خبر إصابة 10 آخرين بفيروس كورونا.


أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلا عن "سبورت 360"، أن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا السبب وراء ظهور مصابين بفيروس كورونا، ولم تشهد مدينة ليفربول أي إصابة بالمرض طوال الفترة الماضية، قبل أن يتضح اليوم وجود 10 مصابين.


وحضر أكثر من 3 آلاف مشجع لفريق أتليتكو مدريد إلى ملعب "الأنفيلد لمناصرة فريقهم، وهو الذي تسبب في انتشار فيروس كورونا في مدينة ليفربول، نظرًا لأنه منتشر بشكل واسع النطاق في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة.

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