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مرأة

5 توابل تساعدك للتغلب على الإنفلونزا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
لا يوجد شيء مثل العلاجات المنزلية القديمة التي تم الاعتماد عليها من قبل الأجيال يمكن العثور عليها بسهولة في المطبخ ، هذه التوابل وهو محاربة قوية لنظام المناعة.

تشير كافيتا ديفجان ، خبيرة التغذية ، تاتا نوتريكورنر ، إلى "جرب استنشاق التوابل. العطر الأقوى يعني أن الزيت الطبيعي سليم فيه وبالتالي فهو أكثر صحة ". لا يعرف الكثير أن التوابل يمكن أن تكون المنقذ بالفعل في الأوقات المضطربة اليوم ، وتحمينا من الفيروسات العديدة من خلال تحسين مناعتنا.

إليك 5 توابل تساعدك التغلب على الأنفلونزا وتحضير جسمك.

الكركم
الكركم يمتلك صفات مضادة للفيروسات ، وهي قوية لمكافحة البرد والإنفلونزا. يساعد الكرك أيضًا على خفض مستويات الإنزيمات الالتهابية (التي تسببها العدوى) في الجسم وينقي الدم أيضًا. يذكر Devgan ، "إنه محمل بمضادات الأكسدة ، وهو مضاد للفطريات ، ومضاد للميكروبات ومضاد للبكتيريا ويساعد على إبقاء العدوى في مكان بعيد. اختر دائمًا مسحوق الكركم المخصب بالزيوت الطبيعية ولديه ما لا يقل عن ثلاثة في المائة من مستويات الكركم ".

بذور الكمون
تعتبر بذور الكمون مصدرًا جيدًا للحديد ، وهو معدن يعد جزءًا لا يتجزأ من الهيموغلوبين ، والذي يساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم. مهم لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي ، فهو يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.


فلفل اسود
يشرح كافيتا أن "الفلفل الأسود مضاد للأكسدة وعامل مضاد للبكتيريا وبالتالي يساهم في العافية بشكل عام. كما أنه يحتوي على فيتامين ج ، الذي يعزز المناعة بشكل طبيعي ويعمل كمضاد حيوي ممتاز. "

القرنفل
القرنفل هو مقشع عضوي ، يساعد على تفتيت البلغم في الحلق والمريء ويساعد على منع التهابات الجهاز التنفسي.

في المستقبل ، يقدم خبير التغذية نصيحة مهمة يسهل تتبعها. تقترح ، "ضع فصًا دائمًا تحت لسانك (واستمر في امتصاصه ببطء) عند الخروج. في الواقع ، يعد شرب شاي القرنفل فكرة رائعة أيضًا ".

هذا المكون ، الذي يمكن العثور عليه بسهولة في المطبخ ، يقي من انسداد البرد والأنف بسهولة. كما أنه يساعد في التعامل بفعالية مع أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بمداخن لا تعد ولا تحصى.
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