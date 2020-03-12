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أخبار البلد

النقل تكشف تفاصيل حادث تصادم قطارين فى إمبابة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:08 م
النقل تكشف تفاصيل
النقل تكشف تفاصيل حادث قطارين إمبابة
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أحمد أبوشوشة
أكدت هيئة السكك الحديدية حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة، مما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات بين الركاب فى امبابة.


وكشفت السكة الحديد، في بيان لها، أن قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.


وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الركاب ولم ينتج عنه أي حالات وفاة.


يذكر أن السكة الحديد قد أعلنت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.


وكان هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، قد نفى وجود وفيات في حادث القطار فى إمبابة.


وقال هاني يونس: أطمئنكم، لا حالات وفاة حتى الآن في حادث قطار امبابة لافتا إلى أن عدد المصابين قليل وتم نقلهم إلى المستشفيات. 
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