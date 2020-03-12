النقل تكشف تفاصيل حادث تصادم قطارين فى إمبابة

أكدت هيئة السكك الحديدية حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة، مما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات بين الركاب فى امبابة.









وكشفت السكة الحديد، في بيان لها، أن قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.









وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الركاب ولم ينتج عنه أي حالات وفاة.