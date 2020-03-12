ذروته الجمعة والسبت.. خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الطقس السيئ

أكد وحيد سعودي خبير هيئة الأرصاد الجوية، أن حدة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد، سوف تهدأ يوم السبت المقبل، حيث تقل فرص سقوط الإمطار ونشاط الرياح والعواصف علي محافظات الجمهورية، علي أن تتحسن الأجواء تمام يوم الأحد المقبل.





وقال وحيد سعودي، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والرعدية على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على كل المدن الساحلية خاصة الغربية منها وتباعا وعلى مدار اليوم يمتد تأثيرها على مدن ومحافظات القناه خاصة على محافظة بورسعيد وكذا على محافظات ومدن الوجه البحرى القاهرة حتى شمال ووسط الصعيد وبالطبع على سيناء والغردقة ورأس غارب، وتشهد درجات الحرارة إنخفاض بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مثوية.





وأشار خبير هيئة الأرصاد الجوية، إلي وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية والتى تصل لحد العاصفة الرملية بدأت مع فجر اليوم الخميس وتستمر حتي مساء غدا الجمعة، حيث فمن المتوقع أن تبلغ سرعتها ما بين 60 إلى 65 كم / س مما يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق فى جميع محافظات مصر من أقصى شمالها حتى أقصى جنوبها وأيضا إلى إضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية وتعتبر ظاهرة العواصف الرملية هى الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا كظاهرة جوية حرجه فى هذه الحالة.





ولفت إلي أن ذروة هذه الموجة متوقع أن تكون يومي الجمعة والسبت، وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، مؤكدا أن أكثر الظواهر الجوية المؤثره فى هذه الحالة هو نشاط الرياح وسقوط الأمطار.





ونوه إلي أن أكثر المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار، هي السواحل الغربية بالكامل وبورسعيد ثم سيناء والوجه البحرى والقاهرة، أما أقل المحافظات سقوطا للأمطار فيها وسط الصعيد والغردقه ورأس غارب، وتظل محافظات أقصى جنوب الصعيد تنعدم فيها فرص سقوط الأمطار لإنخفاض نسبة الرطوبة هناك.

