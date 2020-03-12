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رياضة

نهائي مبكر بين الوليلي والطيب في بطولة بلاك بول للاسكواش

الخميس 12/مارس/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي لبطولة بلاك بول سي آي بي الدولية لسيدات الأسكواش، المقامة على ملاعب نادي بلاك بول في التجمع الخامس، والبالغ مجموع جوائزها المالية ١٨٠ ألف دولار، حيث تشهد مواجهة قوية تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة حين تواجه رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا نور الطيب المصنفة الخامسة.

وكانت رنيم فازت في دور ال١٦ بانسحاب يثرب عادل للإصابة،فيما فازت نور الكبير على روان العربي ال١٦ عالميا ٣-٠ بنتيجة أشواط ١١/٦،١١/٩ ،١١-٦ واستغرقت المباراة ٣٢ دقيقة.

وتلتقي نور الشربيني المصنفة الرابعة عالميا مع الفرنسية كولين امارد ،وكانت نور فازت على نادين شاهين ال١٣ عالميا  ٣-٠ بنتيجة أشواط ١١-٢ ، ١١-٦ ،١١-٥ واستغربت المباراة ٢٠ دقيقة.

فيما فازت كولين على فريدة محمد ٣-٠ في مباراة استغرقت ٣٤ دقيقة وكانت نتيجة اشواطها١١-٥ ،١٣-١١ ،١١-٧.

وتأتي مباراة تانيا الهمامي المصنفة التاسعة مع الإنجليزية سارة جون بيري المصنفة الثامنة في الترتيب الثاني من حيث الأهمية والقوة بين مباريات الدور ربع النهائي لتقارب التصنيف والمستوى وكانت هانيا حققت فوزا كبيرا ونتيجة قوية على حساب المصنفة الثالثة عالميا  الفرنسية كاميلي سيرمي ٣-١  اذ تقدمت كاميليا في الشوط الأول ١١-٩ قبل أن تتسيد هانيا المباراة وتفوز بثلاثة أشواط متتالية ١١-٨ ،١٣- ١١، ١٣-١١
 فيما فازت الأمريكية اماندا صبحي  على مواطنتها اوليفا بلاتشفورد المصنفة ١٣ عالميا، ٣-٠ بنتيجة أشواط ١١-٩ ،١١-٢ ،١١-٥ واستغرقت المباراة نصف ساعة.

واختتم مباريات الدور ربع النهائي بلقاء الإنجليزية سارة جون بيري المصنفة السابعة مع المصرية ندا عباس التي تأهلت بعد انسحاب نوران جوهر للإصابة فيما فازت سارة على البلجيكية نيلي جيليس المصنفة ال١٤ عالميا ٣-٠ بنتيجة أشواط ١١-٧ ،١١-٥ ، ١٢-١٠ واستغرقت المباراة ٣٨ دقيقة.
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