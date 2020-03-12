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رياضة

العدالة يفوز على الفتح بهدف في الدوري السعودي

الخميس 12/مارس/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي العدالة، فوزًا على مضيفه الفتح بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأحرز عبد الله اليوسف هدف العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

واحتسب الحكم أليكسي كولياكوف ركلة جزاء لصالح الفتح، قبل أن يهدرها مروان سعدان في الدقيقة 83.

ورفع العدالة رصيده إلى 17 نقطة، محققًا الانتصار الثالث في مشواره بالدوري هذا الموسم، والأول منذ سبتمبر الماضي، ليحتل المركز السادس عشر والأخير، بينما تجمد رصيد الفتح عند 19 نقطة، في المركز الرابع عشر.
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