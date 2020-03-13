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تكنولوجيا

Mozilla تطلق أحدث إصدار لمتصفح Firefox على أجهزة أندرويد

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:02 ص
موزيلا فايرفوكس
موزيلا فايرفوكس
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة Mozilla موزيلا الأمريكية عن عروض ترويجية لأحدث نسخة من متصفح الويب الشهير Firefox للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، والذى يحمل إسم Firefox Preview 4.0 ومن أهم مميزات موزيلا هى استمرارها على إصدار تحديثات المتصفح الخاص بها بصفة دورية.

وبحسب ما ذكره موقع "Androidpolice" فإن أحدث إصدار من فايرفوكس يضم العديد من المميزات التى يمكن أن تنافس بها المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم، وهو متوفر الآن من خلال play store . 

وأضافت الشركة العديد من المميزات فى أخر تحديث لها والتى توفر الراحة والأمان لبيانات المستخدمين، ومنها مدير كلمات المرور password managerالذى يتيح الوصول الى الباسورد بكل سهولة، والمواقع المفضلة  Top Sites و اختيار اللغات المتعددة. 

وأعلنت موزيلا أن التحديث الجديد Firefox Preview 4.0 يزيد من خصوصية وأمن المستخدمين عبر الإنترنت.
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