Mozilla تطلق أحدث إصدار لمتصفح Firefox على أجهزة أندرويد

كشفت شركة Mozilla موزيلا الأمريكية عن عروض ترويجية لأحدث نسخة من متصفح الويب الشهير Firefox للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، والذى يحمل إسم Firefox Preview 4.0 ومن أهم مميزات موزيلا هى استمرارها على إصدار تحديثات المتصفح الخاص بها بصفة دورية. Firefox Preview 4.0المتصفح





وبحسب ما ذكره موقع "Androidpolice" فإن أحدث إصدار من فايرفوكس يضم العديد من المميزات التى يمكن أن تنافس بها المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم، وهو متوفر الآن من خلال play store .





وأضافت الشركة العديد من المميزات فى أخر تحديث لها والتى توفر الراحة والأمان لبيانات المستخدمين، ومنها مدير كلمات المرور password managerالذى يتيح الوصول الى الباسورد بكل سهولة، والمواقع المفضلة Top Sites و اختيار اللغات المتعددة.



