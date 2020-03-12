AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:13 م
تعقيم كليات جامعة
تعقيم كليات جامعة عين شمس
Advertisements
قســـم التعليــم
كلفت إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إحدى الشركات بتعقيم كافة منشآت الكليات والمراكز والمكاتب الإدارية بجامعة عين شمس، من كافة الفيروسات والبكتيريا بمحلول طبيعى ١٠٠٪ يصلح أن يتم به التعقيم أثناء تواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية داخل أماكنهم، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان.




وقد انتهت الشركة من تعقيم المبنى الإدارى الجديد والمبنى الإدارى القديم ومبنى الأمناء المساعدين وقصر الزعفران ومركز خدمة الإعاقة ومركز شبكة المعلومات وكلية الآداب وكلية الألسن وكلية الدراسات العليا للطفولة، وجميع مكاتب الأمن على البوابات.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة الانتهاء من كافة المنشآت والكليات داخل الحرم الجامعى.
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: الدولة مهتمة بأي جهود تنعكس على تقديم خدمات طبية للمواطنين .. ولابد من وضع كافة الإمكانات المتاحة بالكليات العملية لخدمة البحث العلمي

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربى

رئيس جامعة عين شمس يكشف قصة «قصر الزعفران» وسبب تسميته

مليار و300 مليون جنيه ميزانية جامعة عين شمس من الدولة

جامعة عين شمس تنظم حملة لتطهير وتعقيم مبانيها ومرافقها ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يصاب بفيروس كورونا

الصور الأولى من حادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.. والصحة: إصابة 13

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

الصحة: تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

إثيوبيا تتراجع وتراوغ.. خطة جديدة لملء وتشغيل سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك

بملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل في أحدث ظهور

إيطالي يلجأ إلى حيلة جنونية لتجنب الإصابة بـ"كورونا".. شاهد ما فعله