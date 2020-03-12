بالصور .. بدء عمليات تعقيم كليات جامعة عين شمس للقضاء على الفيروسات والبكتيريا

كلفت إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إحدى الشركات بتعقيم كافة منشآت الكليات والمراكز والمكاتب الإدارية بجامعة عين شمس، من كافة الفيروسات والبكتيريا بمحلول طبيعى ١٠٠٪ يصلح أن يتم به التعقيم أثناء تواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية داخل أماكنهم، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان.

















وقد انتهت الشركة من تعقيم المبنى الإدارى الجديد والمبنى الإدارى القديم ومبنى الأمناء المساعدين وقصر الزعفران ومركز خدمة الإعاقة ومركز شبكة المعلومات وكلية الآداب وكلية الألسن وكلية الدراسات العليا للطفولة، وجميع مكاتب الأمن على البوابات.



