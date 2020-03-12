بسبب خلافات مالية.. ضبط متهمين قتلا سائق توك توك في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بمركز دشنا، من ضبط متهمين، قتلا سائق توك توك، بطلق ناري، لوجود خلافات مالية بينهما.













تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتمكن الرائد محمد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، بمساعدة قوة من مباحث المركز، من ضبط "أسعد. ع"، 45 سنة، المتهم الرئيس، و"عبد العاطي. ع"، 18 سنة، مقيمين بقرية السمطا، لقيامهما بقتل خالد ممدوح حسين عبد الحكيم، ٢٠ عاما، سائق توك توك، مقيم بمنطقة صفارة بدشنا.





تم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتبين أن هناك خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، دفعت المتهم الأول بمساعدة الثاني لقتل المجنى عليه بسلاح ناري والهروب من موقع الجريمة.





كان مركز شرطة دشنا، تلقى بلاغا بمقتل المجنى عليه خالد ممدوح، بسلاح ناري وإلقاء جثته في الشارع، فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







