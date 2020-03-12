AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب خلافات مالية.. ضبط متهمين قتلا سائق توك توك في قنا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:44 م
اللواء شريف عبد الحميد
اللواء شريف عبد الحميد
Advertisements
يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بمركز دشنا، من ضبط متهمين، قتلا سائق توك توك، بطلق ناري، لوجود خلافات مالية بينهما. 



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتمكن الرائد محمد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، بمساعدة قوة من مباحث المركز، من ضبط "أسعد. ع"، 45 سنة، المتهم الرئيس، و"عبد العاطي. ع"، 18 سنة، مقيمين بقرية السمطا، لقيامهما بقتل خالد ممدوح حسين عبد الحكيم، ٢٠ عاما، سائق توك توك، مقيم بمنطقة صفارة بدشنا. 

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتبين أن هناك خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، دفعت المتهم الأول بمساعدة الثاني لقتل المجنى عليه بسلاح ناري والهروب من موقع الجريمة. 

كان مركز شرطة دشنا، تلقى بلاغا بمقتل المجنى عليه خالد ممدوح، بسلاح ناري وإلقاء جثته في الشارع، فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس سائق تروسيكل بالمنوفية قتل زميله فى خلاف على أولوية المرور

اخبار الحوادث | بائعة شاي تستعين بـ طليقها وعشيقها لقتل زوجها.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

فتح عليها النار من الآلى وهي حامل.. القبض على مزارع قتل ربة منزل فى أسيوط

السجن 7 سنوات لترزي و3 لصديقه في التخلص من سائق بعد ممارسة الشذوذ معه بالشرقية

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سائق طعنا بسكين في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يصاب بفيروس كورونا

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

شاهد.. اللقطات الأولى من حريق محل مفروشات في الدرب الأحمر

الصحة: تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا

علقة ساخنة في عز البرد.. سائق حاول لمس مناطق حساسة لسيدة في بني سويف

بعد الإصابة الأولى بـ كورونا.. قرار عاجل من تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بريليانس يكشف عن تأثر السيارات الصينية بوباء كورونا

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك

بملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل في أحدث ظهور