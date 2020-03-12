مصرع طفل صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في المنيا

لقي طفل عمره 8 سنوات بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا

مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائي أثناء سيره وقت سقوط الأمطار.







تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى مركز شرطة ديرمواس بمصرع طفل صعقه تيار كهربائي.