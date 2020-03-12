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حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في المنيا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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أيمن رياض
لقي طفل عمره 8 سنوات بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائي أثناء سيره وقت سقوط الأمطار. 


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام  مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى مركز شرطة ديرمواس بمصرع طفل صعقه تيار كهربائي. 


انتقل الرائد احمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونه الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ وتبين مصرع الطفل ياسين صلاح عبد الجابر 8 سنوات مقيم بـ اسمو العروس نتيجة صعقه من التيار الكهربائي أثناء سيره بسبب  الأمطار، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتتولي التحقيق.
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