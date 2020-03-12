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أصل الحكاية

الصحة السعودية تتخذ إجراءً جديدا في مكة لمواجهة كورونا.. تعرف عليه

الخميس 12/مارس/2020 - 11:19 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الزيارة احترازيًا للمرضى في مستشفيات المنطقة.


وأوضحت المديرية أن ذلك يأتي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى، إذ سيتم الاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان عليهم.


وكان مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية أعلن تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.
 

وبين المصدر، وفقا لما ذكرته صحيفة المناطق السعودية، أن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.
 

وأضاف: "انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".
 

وأوضح أن هذا القرار يسري اعتبارًا من غد، الجمعة، وتتولى إمارات المناطق متابعة تطبيقه.


كما دعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.
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