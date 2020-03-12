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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم: مرتضى منصور يسخر من اتحاد الكرة.. وميدو يفتح النار على الجبلاية

الخميس 12/مارس/2020 - 11:29 م
فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الزمالك
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ان الفرنسي باتريس كارتيرون يدرس خوض تدريب الغد في الصالة المغطاة بالنادي في حالة سوء الأحوال الجوية.


وافق مجلس إدارة نادى الزمالك، على اعتماد 300 عضوية جديدة خلال الفترة الحالية مما سيساعد على إنعاش الخزينة البيضاء بـ9 ملايين جنيه خلال الأسبوع المقبل.


سخر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الخميس من منافسات .


فتح احمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، النار على اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب قرار تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.
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