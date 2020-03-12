أخبار نادي الزمالك اليوم: مرتضى منصور يسخر من اتحاد الكرة.. وميدو يفتح النار على الجبلاية

نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:





كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ان الفرنسي باتريس كارتيرون يدرس خوض تدريب الغد في الصالة المغطاة بالنادي في حالة سوء الأحوال الجوية.







