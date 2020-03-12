كارتيرون يدرس إقامة تدريبات الزمالك غدا بالصالة المغطاة









ويستعد الفريق الأبيض للقاء المصري المقرر له يوم الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.









وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات الجماعية بعد تأجيل لقاء الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.









ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته يوم السبت استعدادا للقاء المصري على أن يختار بعدها الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا للقاء المرتقب .

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ان الفرنسي باتريس كارتيرون يدرس خوض تدريب الغد في الصالة المغطاة بالنادي في حالة سوء الأحوال الجوية.