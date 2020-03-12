بسبب كورونا.. بيان من سفارة سلطنة عُمان لمواطنيها بالقاهرة

دعت السفارة العمانية بالقاهرة رعاياها إلى التواصل معها على مدار الساعة للترتيب والتنسيق تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها السلطنة مؤخرًا وحرصا على سلامة المواطنين.
وأهابت بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون العمانيين فى السفارة على الأرقام التالية :-
وكانت السفارة قد أعلنت، بناءً على تعليمات وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة، أنه يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق(PCR)لإثبات الخلو من فيروس كوفيد ١٩ فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي ١٤ يومًا،علمًا بأنه لا يتطلب إجراء الفحص المسبق للعمانيين.