بسبب كورونا.. بيان من سفارة سلطنة عُمان لمواطنيها بالقاهرة

دعت السفارة العمانية بالقاهرة رعاياها إلى التواصل معها على مدار الساعة للترتيب والتنسيق تماشيا مع الإجراءات والوقائية التى اتخذتها السلطنة مؤخرًا وحرصا على سلامة المواطنين. الاحترازية





وأهابت بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون العمانيين فى السفارة على الأرقام التالية :-



