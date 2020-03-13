الدوري الأوروبي .. ولفرهامبتون يخرج متعادلا من أرض أولمبياكوس بدور الـ 16

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات لقاء اولمبياكوس اليوناني وضيفه وولفرهامبتون، بهدف لمثله في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل يوسف العربي هدف التقدم على ولفرهامبتون في الدقيقة 54 من عمر و زمن المباراة، أدرك وولفرهامبتون هدف التعادل في الدقيقة ٦٧ عن طريق بيدرو نيتو.

ويلتقي الفريقان في لقاء إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب وولفرهامبتون يوم الخميس القادم.

وشهدت مباريات اليوم تأجيل لقائي روما و إنتر بسبب تفشي فيروس الكورونا في أنحاء إيطاليا واكتشاف عدد من الحالات على مستوى اللاعبين.