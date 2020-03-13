قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله في العراق

أفادت وسائل إعلام محلية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قصفًا جويًا عنيفًا استهدف مقرات لحركة حزب الله العراقية في محافظة بابل.





وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.





وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.



