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أخبار العالم

قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله في العراق

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قصفًا جويًا عنيفًا استهدف مقرات لحركة حزب الله العراقية في محافظة بابل. 

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأكد إسبر أن بلاده لن تتهاون مع الهجمات ضد الأمريكيين، مشيرا إلى أن كل خيارات الرد متاحة ونسعى مع شركائنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي.
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