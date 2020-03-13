رايق والناس غرقانة.. محمد رمضان يتحدى الأمطار ويقود سيارته متخفي بقناع .. فيديو





وظهر محمد رمضان بالفيديو وهو يقود السيارة مرتديا قناع اسود مغطي وجهه بالكامل وقام بأداء الحركات الراقصة على احدى الاغاني اثناء قيادته والجو ممطر.





ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعي محمد رمضان. وجاءت التعليقات بين "والله انت رايق مش حاسس بحد" و "عامل فيها الحنوتي ومتنكر ومزولنا ومزاول نفسك ثقة في الله نجاح ياجدع" و "انت رايق يابنى والناس غرقانة مش وقته ".





ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس"مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو يقود سيارته.