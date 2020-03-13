AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة عمليات التموين تواصل تلقي شكاوى المواطنين ثاني أيام الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين اليوم جمعة، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وعدد من قيادات الوزارة، انعقادها على مدار الساعة لمتابعة سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين.

ووجه المصيلحي قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين.

كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يوميًا.

وفي هذا الصدد وجه المصيلحي بقيام المطاحن التموينية بصرف حصة 3 أيام للمخابز مقدمًا طبقًا للكميات المشحونة لها لضمان انتظام معدلات صرف الخبز للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف حصة الدقيق للمخابز 3 أيام مقدما.. المصيلحي يتابع غرفة عمليات التموين المركزية

وزارة التموين تواجه الطقس وسوء الأحوال الجوية.. المصيلحي يتابع غرفة العمليات المركزية.. صرف حصة الدقيق للمخابز 3 أيام مقدما.. والمنشآت تواصل العمل بكامل طاقتها

على المصيلحى: الخدمات التموينية لم تتأثر بالأحوال الجوية.. فيديو

بسبب سوء الطقس.. غرفة عمليات التموين مستمرة في الانعقاد وتلقي شكاوى المواطنين

ترشيحاتنا

الكاف يقرر إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكاميرون

خلال يومين .. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

التنين يواصل غضبه في بورسعيد.. غرق نقابة المحامين وانهيار في عقار بالعرب

حقيقة إصابة باولو ديبالا بـ فيروس كورونا

السعودية تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

سيرين عبد النور تحصد 1.3 مليون مشاهدة بـ ليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له