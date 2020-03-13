غرفة عمليات التموين تواصل تلقي شكاوى المواطنين ثاني أيام الطقس السيئ

تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين اليوم جمعة، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وعدد من قيادات الوزارة، انعقادها على مدار الساعة لمتابعة سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين.





ووجه المصيلحي قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين.





كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يوميًا.





وفي هذا الصدد وجه المصيلحي بقيام المطاحن التموينية بصرف حصة 3 أيام للمخابز مقدمًا طبقًا للكميات المشحونة لها لضمان انتظام معدلات صرف الخبز للمواطنين.