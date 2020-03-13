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أخبار العالم

أول تعليق من الجيش العراقي على القصف الأمريكي الأخير

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر الجيش العراقي، اليوم الجمعة، بيانًا رد فيه على القصف الجوي العنيف الذي شنه سلاح الجو الأمريكي واستهدف عدة محافظات عراقية. 

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء أمريكي من خلال قصف جوي على مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية على مقرات تابعة للحشد  الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر  جيش".

من جانب آخر، قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي شهدتها محافظات عراقية عدة منذ لحظات استهدفت 5 مواقع للمليشيات الموالية لإيران معظمها مخازن للأسلحة.

وأضاف المسئول: " الغارات في العراق نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة، وقد استهدفت مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسئولة عن استهداف معسكر التاجي".

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسئول أمريكي آخر قوله، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدأت منذ لحظات عملية عسكرية في العراق ردًا على استهداف معسكر التاجي في بغداد. 

وقال المسئول: " ضربات انتقامية أمريكية قيد التنفيذ في العراق بعد هجوم على قوات أمريكية وبريطانية".

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن هناك دوي انفجارات هائلة في في منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل، مشيرةً إلى أن الطيران الأمريكي قصف أيضًا مطارًا تحت الإنشاء في محافظة كربلاء ومقرات للحشد الشعبي في محافظة واسط.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأكد إسبر أن بلاده لن تتهاون مع الهجمات ضد الأمريكيين، مشيرا إلى أن كل خيارات الرد متاحة ونسعى مع شركائنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي.
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