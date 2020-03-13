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أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يناقش مع جونسون وترامب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:43 ص
أ ش أ
رئيس وزراء كندا يناقش
ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، في اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم /الجمعة/ مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبل التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبادل ترودو وجونسون وجهات النظر حول ردود كل من كندا والمملكة المتحدة على تفشي فيروس "كوفيد-19" والجهود المتضافرة المبذولة للحد من انتشار الفيروس وحماية سكانها.

كما ناقش الزعيمان أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية والتنسيق الدولي ، بما في ذلك من خلال مجموعة السبع ، وتطلعا إلى البقاء على اتصال في هذا الصدد.

وفي إتصال هاتفي منفصل ناقش ترودو مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأزمة الحالية لمواجهة انتشار الفيروس.
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