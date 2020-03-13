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فن

في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. تعرف على عدد زيجات محمد عبد الوهاب

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:46 ص
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
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سعيد فراج
تحل اليوم ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي ولد في مثل هذا اليوم 13 مارس من عام 1902 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة.

تزوج الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، من 3 سيدات، كانت أولى تلك الزيجات من إحدى الارامل التى تدعى "زينب"، وقد كان الزواج سرى بناء على طلبها واستمر لسنوات. 

كما تزوج محمد عبد الوهاب، في المرة الثانية، من السيدة إقبال ناصف، وانفصل عنها بعد انجاب 4 أبناء هم "محمد" و"أحمد" و"عصمت" و"عفت"، ليتزوج للمرة الثالثة والأخيرة من السيدة نهلة القدسى.

وأكد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في تصريحات صحفية سابقة، أن زوجته الأخيرة نهلة القدسى، تعتبر الحب الحقيقى فى حياته.
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