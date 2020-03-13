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سيارات

إطلاق نسخة كهربية من فيات 500.. تعرف على التفاصيل..صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:01 ص
fiat 500
fiat 500
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قسم السيارات
يبدو أن شركة فيات الإيطالية العريقة قررت الإستفادة أكثر من سيارتها الشهيرة فيات 500، وذلك بالكشف عن نسخة جديد منها ولكن كهربائبة لتنضم إلى أسطول الصانع الشهير الفاخر.

وأعلنت فيات أن الإصدار الكهربي الجديد من FIAT 500 يتكون بمحرك صديق للبيئة يعمل بالطاقة النظيفة، وهو ما اتضح فى الصور الرسمية للسيارة التى أظهرت الشاحن الخاص بالسيارة.

كما أن محرك النسهة الكهربية FIAT 500 سيكون بقوة 87 كيلو وات، ما يعادل 118 حصان الأمر الذى يعنى قدرة السيارة على بلوغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 9 فقط، بينما أقصى سرعة تبلغ 150 كيلو متر في الساعة.

ويبلغ طول FIAT 500 الجديد 4 أمتار، بالإضافة لبطارية مصنوعة من الليثيوم، تجعل السيارة ـتسير حتى مسافة 320 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

جدير بالذكر أن تحفة فيات الجديدة ستأتى نظام الحفاظ على مسافة الأمان، مع كاميرا 360 درجة، ومساعد السائق لتفادى أى طوارىء.
إطلاق نسخة كهربية من فيات 500.. تعرف على التفاصيل..صور
إطلاق نسخة كهربية من فيات 500.. تعرف على التفاصيل..صور
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