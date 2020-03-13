AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد وضوح الرؤية.. الداخلية: انتظام الحركة المرورية على طريق القصير

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:39 ص
فتح طريق القصير
فتح طريق القصير
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق القصير بإتجاه قفط، وذلك بعد تحسن حالة الطقس والرؤية.




وناشدت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور،قائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت الى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت إدارات  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة قمامة على دائري الجيزة.. وإجراءات مرورية لمواجهة الطقس السيئ

إصابة 6 أشخاص في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو

الداخلية تغلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

رسالة هامة من الداخلية لقائدي السيارات على الطرق الرئيسية

اتصل على هذا الرقم تصلك فورا.. سيارة إغاثة وونش المرور في حالات الأعطال والحوادث

بعد تحسن الطقس.. الداخلية: عودة حركة المرور على طريق رأس غارب باتجاه المنيا

ترشيحاتنا

اتنين ماتوا والتالت في المستشفى .. حكاية 3 أشقاء صعقتهم الكهرباء بعد تعطل سيارتهم أعلى دائري المريوطية

بعد فشلنا في علاج كورونا لن نهاجم إيران.. تصريح مثير لـ محلل إسرائيلي

بعد إصابته بالكورونا .. توم هانكس يوجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحي

سعر الدولار اليوم الجمعة 13-3-2020

تزوجت فنانا شهيرا .. في ذكرى ميلاد سهام فتحي شاهد آخر ظهور لها

الحماية المدنية: السيطرة على 3 حرائق بالقاهرة بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة