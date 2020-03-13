خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

كثفت وزارة الداخلية تواجدها المرورى على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.





تم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.





كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق .





كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.





-وتقدم وزارة الداخلية بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.





تأكد من :-

سلامة الإطارات

صلاحية فرامل اليد

صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والانوار والاشارات ونظافة الزجاج الامامي والخلفى وكشافات الاضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.





- احرص على:-

إجراء الصيانة الدورية للسيارة

ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة

ضبط مراة الصالون وكذا المرآة الجانبية

ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام اجهزة التحكم بيسر وكفاءة

جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية

ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية





عزيزى قائد السيارة احذر من:

استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقد التركيز أثناء قيادة السيارة

وضع طفلك امام عجلة القيادة أثناء السير

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

قيادة سيارتك وانت في حالة إرهاق

التخطى الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور

الانشغال بغير الطريق

الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهاراتك





تجنب:

تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر

تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطى

السير عكس الاتجاه

الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور

تغيير اتجاه السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك





عزيزى قائد السيارة لتفادى الحوادث ألتزم بالآتي:-

لا تنشغل بغير القيادة

عدم التوقف المفاجئ

التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك

الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الإلزامية

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والاخرين





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.