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أخبار العالم

بعد انتهاء فترة العزل.. كوريا الشمالية: خروج 70 أجنبيا من الحجر الصحي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:40 ص
كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق سراح 70 أجنبيا من الحجر الصحي
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شيماء مصطفى
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، سراح حوالي 70 أجنبيا بعد إخضاعهم للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت السلطات الصحية إنها رفعت الحجر الصحي عن الأجانب ومواطنيها الذين زاروا الخارج مؤخرا، والمتواصلين معهم.

وكانت بيونج يانج أطلقت في 6 مارس سراح 221 أجنبيا بعد الحجر الصحي، ليرتفع العدد إلى نحو 290 أجنبيا من إجمالي 380.

وحتى الآن لم تعلن كوريا الشمالية، عن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، برغم قربها من الصين مركز تفشي الوباء.

وكانت تقارير صحفية بكوريا الشمالية ذكرت أنه تم وضع 3,900 شخص إضافي تحت المراقبة الطبية، ما يرفع عدد المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس في كوريا الشمالية التي لم تبلغ بعد عن أي إصابات مؤكدة إلى 7 آلاف شخص.
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