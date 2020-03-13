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أخبار العالم

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:02 ص
كورونا يقلب تل ابيب
كورونا يقلب تل ابيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة
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سمر صالح
دفعت أزمة تفشي فيروس كورونا، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لتعطيل العملية التعليمية، واغلاق المدارس والجامعات بشكل مؤقت،  والمطالبة بتشكيل حكومة طوارئ وطنية مؤقتة. 

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا ، لتشكيل حكومة طوارئ قومية، بشكل مؤقت، لمواجهة فيروس الكورونا.

وبحسب القناة العبرية، دعا رئيس الوزراء نتنياهو، زعيم حزب "كاحول لافان" بيني جانتس لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، لفترة زمنية مؤقتة، وذلك لمواجهة الكورونا.

وقالت القناة، إن جانتس رد على نتنياهو قائلا: "مستعدون للتباحث حول تشكيل حكومة طوارئ قومية، تشمل كافة الأحزاب"، بينما أكد نتنياهو أن الحكومة يجب أن لا تشمل أعداء الدولة.

وأضافت القناة الثانية، أن الرئيس الإسرائيلي "روفين ريفلين" بارك قرار نتنياهو بالإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ قومية، وتحدث الليلة مع قادة الأحزاب الإسرائيلية حول هذا المقترح.

يشار الى أن عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 126 حالة، وبلغ عدد المتواجدين بالعزل الصحي، 41 ألف إسرائيلي، منهم 2479 موظف من وزارة الصحة، بينهم 949 طبيب، و635 ممرضة.

ودعا عضو الكنيست جدعون ساعر عن حزب الليكود إلى تشكيل حكومة وحدة بأسرع وقت ممكن من أجل مواجهة وباء الكورونا، موضحا بأن البلاد بحاجة لحكومة وحدة تعالج أمراض المجتمع الاسرائيلي. 

ووفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" تطرق أيضا عضو الكنيست يوعاز هندل عن حزب كاحول لافان إلى الوضع السياسي القائم داعيا هو أيضا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة، رافضا فكرة تشكيلة حكومة أقلية برئاسة جانتس.

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