قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأمينات: الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في انفجار جنوب لبنان
الصومال أمام مجلس الأمن: وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لتجنيد الأطفال في النزاعات
محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ
سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا
التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها
الجميع سئموا منك حتى اليهودي كوشنر.. تفاصيل مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو
خاصة الصحة والتعليم.. رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
اعرف نتيجتك الآن.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.37%
شكرا للرئيس السيسي.. تعليق قوي من أحمد موسى على قرار زيادة المعاشات | بث مباشر
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس
برلماني: الرئيس السيسي يواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية بزيادة المعاشات 15%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: إيران تتحمل مسؤولية التوتر مع الخليج.. واستهداف المطارات والموانئ عمّق الخلافات

إيران
إيران
محمد البدوي

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على التقارير التي تناولت تحركات تهدف إلى تحقيق مصالحة بين إيران ودول الخليج بعيدًا عن تدخلات القوى الدولية، مؤكدًا أن أي حديث عن المصالحة يعكس وجود حالة سابقة من التوتر والخلاف بين الأطراف المعنية.

العلاقات مع دول الخليج

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة DMC، أن الجانب الإيراني يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تصاعد التوترات التي شهدتها العلاقات مع دول الخليج خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات تفاقمت عقب الهجمات التي استهدفت دولًا خليجية في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن دول الخليج لم تكن طرفًا في أي اعتداء مباشر على إيران، لافتًا إلى أن المبررات الإيرانية المتعلقة بوجود قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة لا تستند إلى وقائع حقيقية، خاصة أن تلك القواعد لم تُستخدم في شن هجمات ضد طهران.

استهداف منشآت مدنية وحيوية

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن إيران استهدفت منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطارات وموانئ ومصانع للبتروكيماويات، وهو ما تسبب في تعميق فجوة الثقة وإحداث شروخ كبيرة في علاقاتها مع عدد من الدول الخليجية.

العلاقات والتعاون مع إيران

وأكد أن هذه التطورات أثرت سلبًا على علاقات كانت تشهد حالة من التقارب والتفاهم، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي وقعت اتفاقًا لاستئناف العلاقات والتعاون مع إيران برعاية صينية قبل عامين، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لطهران في المنطقة.

إيران الاحتلال جيش الاحتلال إيران وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في محال الصاغة.. تراجع قوي مساء التعاملات

الدواجن وبيض

هبطت 49 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء

أحمد رستم

أحمد رستم: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي

بالصور

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد