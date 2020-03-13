تعيين نتيسان ألون مديرا عاما لشركة أمنية إسرائيلية

أعلنت شركة متريكس الأمنية الإسرائيلية عن تعيين اللواء احتياط نيتسان ألون مديرا عاما لقسم الأمن فيها، ونائبا للمدير العام.





ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس" العبري فقد تسرح ألون من الخدمة العسكرية مؤخرا بعد قضاء أكثر من 35 عاما في الخدمة، شغل فيها عددًا من المناصب العسكرية الرفيعة بما في ذلك قائدا للمنطقة الوسطى، وقائد ركن العمليات، كما وعُين في عهد رئيس الأركان جادي أيزنكوت مسؤولا عن ملف التهديد الإيراني.





يشار إلى أن شركة متريكس تقوم بأعمال أمنية واسعة النطاق كتطوير وتطبيق الأنظمة الأمنية الخاصة، التي تلبي الاحتياجات الأمنية المختلفة للزبائن.



