ضبط بلطجى تعدى على طبيب صيدلي بمطواة لرفضة بيع حبوب مخدرة له بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط بلطجى عقب أعتدائه علي طبيب صيدلي داخل صيدليته بناحية "الحسينية" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لرفضه إعطائه أقراصًا مُخدرة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعى، بوصول "محمود ك" صيدلى، مُقيم بمدينة الزقازيق، مصاب بطعنات بالبطن والصدر، وحالته حرجة، وتم نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفى.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "بلطجى" والذى حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجنى عليه، وطلب أقراص مُخدرة، وحين رفض المجنى عليه أخرج سلاحًا أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وطعن المجنى عليه فى بطنه وصدره.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.