الصحة تغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامي محمد جاد، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

الجمهورية

مجلس الوزراء للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع واتركوا الفرصة للجهات المعنية

صدى البلد

رسالتان من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية بشأن سد النهضة.

اليوم السابع

قطع المياه عن كافة المناطق بالقاهرة لحين انتهاء نوة الأمطار.

بوابة الأهرام

مصر ترد على 372 توصية متعلقة بحقوق الإنسان وتكشف آليات تنفيذها.

الشروق

النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة اصطدام قطارين بروض الفرج.

أخبار اليوم

الصحة تغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك .. وعزل ذاتي للطلاب والمعلمين كإجراء احترازي.

مصراوي

الصحة: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة لسيدة بالدقهلية.