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فن

فيفي عبده تتحدى الطقس وتتزلج على الجليد.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:00 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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آيه عاطف
نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "الانستجرام" باستخدام فيلتر يجعلها تتزحلق على الجليد بشكل كوميدي.

قالت فيفي عبده من خلال الفيديو:" لا الحقوني بقى شوفوا الجرأة اللي أنا فيها.. على الجليد مرة واحد.. ده أنا أغرق ف شبر ميه .. ده انا بخاف أوي تخيلوا لو أنا بتزحلق كده على الجليد.. نفسي أعمل كده.. أنا لاقيت كده التوصيلة في الجو اللي انا فيه ده خلاص".

وانهالت التعليقات على الفيديو بشكل ساخر من قبل جمهورها على الانستجرام، الذين وصفوها بخفة الدم والتلقائية.

وعلقت فيفي عبدة، على الفيديو قائلة: "ربنا يحمى مصر والوطن العربي وادعولى أجى بالسلامة خلاص انا لقيت سكتى جايالكم بمشيئة الله بحبكم اوى".
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