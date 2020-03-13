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أخبار العالم

فيروس كورونا.. ثاني رئيس وزراء يخضع للحجر الصحي

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:00 م
رئيس وزراء رومانيا
رئيس وزراء رومانيا
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان، خضع للحجر الصحي بعد لقائه  شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خضع أيضا للعزل الصحي داخل منزله، بعد أن أصيبت زوجته صوفي ترودو بأعراض تشبه الأنفلونزا بعد عودتها من لندن.

ووفقًا لصحيفة "إدمونتون جورنال"، أعلنت زوجة ترودو عزل نفسها بالمنزل، كما خضعت لفحص كورونا "كوفيد 19"، بعد تعرضها لأعراض تشبه الانفلونزا، والتي ثبت إصابتها بالفيروس في وقت لاحق من صباح اليوم.

وكانت السلطات في رومانيا، أكدت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 49 حالة.


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