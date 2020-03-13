فتح باب الترشح لمهرجان رم للمسرح الأردني في دورته الثالثة









أعلنت اللجنة العليا التنفيذية للدورة الثالثة لمهرجان رم للمسرح الأردني عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم الأعمال المسرحية المنجزة برسم سنة 2020 والقابلة للعرض، وذلك برسم الدورة الثالثة للمهرجان التي ستنعقد في الفترة من 26/06/2020 إلى 02/07/2020.





يهتم مهرجان رم للمسرح الأردني بالأعمال المسرحية الأردنية المنتجة على المستوى المحلي فقط ما بين دورتي المهرجان(الثانية والثالثة)، ويشكل مناسبة فنية وطنية للاحتفاء بالمنتوج المسرحي الأردني المميز والأجود، ويهدف إلى ما يلي :





المساهمة في تنمية المنجز المسرحي الأردني، واكتشاف فضاءات جمالية مبتكرة تستند إلى معالجات فنية معاصرة.





المساهمة في تحفيز المسرحيين الأردنيين لإبراز إبداعاتهم في تقديم موضوعات مسرحية تحمل في مضامينها لواء التنوير والتغيير وتعالج قضايا الأمة و الإنسانية.





المساهمة في نشر الثقافة المسرحية عبر كافة تراب الأردن.





المساهمة و رفع مستوى الذائقة الفنية لدى الجمهور الأردني.





إعلاء روح المواطنة والتسامح عن طريق التعبير المسرحي.





تقديم حصاد الموسم السنوي للمسرح الأردني من خلال اختيار وعرض أجود الأعمال المسرحية.





تكريس روح المنافسة الشريفة والتفاعل الإيجابي بين المسرحيين الأردنيين.





ويفتح مجال المشاركة أمام الفرق المسرحية المسجلة بشكل أساسي حسب القوانين الجاري بها العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا للمخرجين أصحاب الأعمال المسرحية المنجزة والقابلة للعرض، شريطة التقيد بالآليات والشروط المحددة بعده:





أن يلتزم مسؤولو العمل المسرحي بالشروط الواردة في اللائحة المنظمة للمهرجان والاستمارة الخاصة بالمشاركة.





أن يكون العمل المسرحي المرشح جاهزا كليا ومنتجا بين دورتي المهرجان(الثانية والثالثة) ولم يحصل على تمويل إنتاج بالكامل من أي جهة أخرى.





أن لا يكون العمل المسرحي المرشح عرضا مونودراميا أو عرضا موجها للأطفال.





أن لا تقل مدة العمل المسرحي المرشح عن 45 دقيقة.





أن يلتزم المسؤولون عن العمل المسرحي المرشح بحفظ الحقوق الفكرية والمادية لكل المشاركين في العمل المسرحي وفق القوانين الجاري بها العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.





أن لا يكون العمل المسرحي المرشح مخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو يحمل أفكارا تهدف إلى تمجيد ونشر الازدراء والتحقير والنزعات العنصرية .





أن يلتزم المسؤولون عن العمل المسرحي المبرمج بالمهرجان بالمشاركة في الندوة التطبيقية الخاصة بمناقشة عملهم.





أن يلتزم المسؤولون عن العمل المسرحي المرشح باحترام البرنامج الفني للمهرجان الذي تسطره اللجنة العليا التنفيذية وإدارة المهرجان وخاصة ما يتعلق بجدول العروض.





أن يحترم المسؤولون عن العمل المسرحي المرشح وسائر المشاركين قرارات لجنة المشاهدة ولجنة التحكيم التي تبقى غير قابلة للطعن.





أن يلتزم المسؤولون عن العمل المسرحي المرشح بتقديم عرضين اثنين، خلال فترة شهرين من انتهاء المهرجان، تحدد اللجنة العليا التنفيذية موعدهما.





أن يلتزم المسؤولون عن العمل المسرحي المرشح بالحفاظ على الحق المعنوي والأدبي للهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في حالة تقديم العرض خارج المهرجان ولفائدة جهات أخرى.





تعبئة استمارة المشاركة وتوفير كل الوثائق المطلوبة بملف المشاركة.





ويقدم طلب المشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان رم للمسرح الأردني إلى اللجنة العليا التنفيذية متضمنا الوثائق التالية:





استمارة المشاركة في المهرجان (النموذج رفقته).





خمس نسخ من النص المسرحي المعد للعرض مرقونا.





البيان التقني للعرض وصور وتفاصيل الديكور ومخطط الإضاءة.





صورة عن الهوية الشخصية لمسؤول العمل المسرحي المرشح.





وثيقة الحساب البنكي لإيداع الدعم في حالة الحصول عليه.





أسماء العاملين بالعمل المسرحي المرشح مع تحديد مهامهم.





إقرار خطي من المسؤول عن العمل المسرحي المرشح يؤكد حصوله على ما يلزم من الحقوق الفكرية لكل عناصر تقديم العمل والأذونات القانونية اللازمة.





تعهد كتابي من المسؤول عن العمل المسرحي المرشح بتقديم عرضين اثنين، خلال فترة شهر من انتهاء المهرجان، تحدد اللجنة العليا التنفيذية موعدهما.





تعهد كتابي من المسؤول عن العمل المسرحي المرشح بحفظ الحق الأدبي والمعنوي للهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في حالة تقديم العرض خارج المهرجان أو لفائدة جهات أخرى.





التوقيع على اللائحة المنظمة للمهرجان من قبل المسؤول عن العمل المسرحي المرشح.





وتشرف على معاينة واختيار الأعمال المسرحية لجنة للمشاهدة تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال المسرح، ولا يجوز لأي واحد منهم أن يكون طرفا في أي عمل من الأعمال المسرحية المرشحة للمشاهدة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتكون مهامها على النحو التالي:





مشاهدة الأعمال المسرحية المرشحة للدخول إلى المهرجان وفق برنامج تعده لهذا الغرض مدته عشرة أيام بالتنسيق مع مدير المهرجان ومسؤولي الأعمال المسرحية.





اختيار الأعمال المسرحية الجاهزة للعرض كليا وتصنيفها حسب المستويات التالية:





المستوى الأول من الأعمال في حدود ثمانية أعمال، كحد أعلى، تتوفر فيها الشروط ومعايير الجودة للتأهل إلى مسابقة المهرجان وتحصل على دعم مالي .





المستوى الثاني من الأعمال في حدود عشرة أعمال، كحد أعلى، لا تصل إلى مستوى جودة أعمال المستوى الأول. وتحصل على دعم مالي فقط دون المشاركة في المهرجان.





المستوى الثالث من الأعمال التي لا تشارك بالمهرجان ولا تحصل على الدعم المالي لعدم توفر الشروط ومعايير الجودة الفنية.





تحديد مبالغ دعم الأعمال المسرحية المتأهلة للمشاركة في المهرجان المشار إليها بالمستوى الأول بواقع ثمانية أعمال كحد أعلى، بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة عشر ألف (13.000) دولار كحد أعلى وعشرة آلاف (10.000) دولار كحد أدنى، حسب تقييم وتنسيب لجنة المشاهدة لكل عمل مسرحي، وفق ما تنص عليه اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الأطراف الثلاثة.





تحديد الأعمال المسرحية التي تنطبق عليها المعايير المبينة في المستوى الثاني، في حدود عشرة أعمال كحد أعلى، والتي ستستفيد من دعم مالي قدره ألف وخمسمائة (1500) دولار.





تحديد باقي الأعمال المسرحية التي تنطبق عليها المعايير المبينة في المستوى الثالث والتي لا تحصل على أي دعم مالي.





ولا يحق للجنة المشاهدة أو غيرها التصرف في مبالغ الدعم غير ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة الشريكة.





وسيكون برنامج اختيار الأعمال المسرحية على الشكل التالي :





يتم الإعلان عن المهرجان في 15 مارس 2020.





يفتح الباب لتقديم طلبات المشاركة في مهرجان رم للمسرح الأردني من 01 إلى 30 أبريل 2020.





تضع لجنة المشاهدة برنامجا لمعاينة العروض المرشحة والجاهزة كليا ابتداء من منتصف شهر ماي 2020





تعمل لجنة المشاهدة، تبعا لمعايناتها، على التداول في اختياراتها وتصنيف الأعمال المسرحية ضمن المستويات الثلاثة المشار إليها أعلاه والإعلان عن النتائج في 10 يونيو 2020.





أما بالنسبة لتدابير وإجراءات الاستفادة من الدعم فترتكز على الخطوات التالية :





يحصل كل عمل مسرحي تم اختياره للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان رم للمسرح الأردني من قبل لجنة المشاهدة، ضمن المستوى الأول، على منحة المشاركة في المهرجان تحدد قيمتها بناء على قرار اللجنة وتدفع كالتالي :





الدفعة الأولى : 50% بعد مشاهدة العرض واختياره للمشاركة في المهرجان وتوقيع اتفاقية الدعم بين اللجنة العليا التنفيذية والمسؤول عن العمل المسرحي.





الدفعة الثانية : 30% بعد مشاركة الفرقة في المهرجان.





الدفعة الثالثة : 20% بعد تقديم العرضين المشار إليهما في الشروط وتصفية واجبات جميع العاملين بالعمل المسرحي.





وكل عمل مسرحي لم يتم اختياره من قبل لجنة المشاهدة للمشاركة في المهرجان حسب المعيار المحدد بالمستوى الثاني يتسلم مسؤولوه منحة تحفيزية مبلغها ألف وخمسمائة (1500) دولار دفعة واحدة بعد إعلان النتائج بأسبوع.





كما أن تسليم أي مبلغ مالي لأي مسؤول عن أي عمل مسرحي، فهو مرتبط بتوقيع وصل استلام يتضمن اسمه والمبلغ المستلم وتاريخ التسلم.





وكل عمل مسرحي تم اختياره للمشاركة في المهرجان بعد المعاينة، لم يتم عرضه بالمهرجان، لن يتسلم مسؤولوه الدفعتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مطالبتهم بإرجاع الدفعة الأولى، مع إبقاء الحق للجنة العليا التنفيذية لاتخاذ الإجراءات الملائمة حسب كل حالة.





أما كل عمل مسرحي لم يتم تقديم عرضين منه حسب شروط المشاركة أو لم يتم تسديد واجبات جميع العاملين به لن يتسلم مسؤولوه الدفعة الثالثة، مع إبقاء الحق للجنة العليا التنفيذية لاتخاذ الإجراءات الملائمة حسب كل حالة.





وستتنافس الأعمال المشاركة في المهرجان على الجوائز التالية :





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل دور أول (1500) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثلة دور أول (1500) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل دور ثان (1500) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثلة دور ثان (1500) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية (1000) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل سينوغرافيا (1000) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل تأليف مسرحي محلي (1500) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل إخراج مسرحي (1500) دولار





جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل عرض مسرحي (5000) دولار





وبالإضافة لكل جائزة تخصص لكل فائز أيقونة بها اسم وتاريخ المهرجان وأسماء الشركاء الثلاثة ونوعية الجائزة.





ويحصل كل عمل مسرحي على شهادة مشاركة في المهرجان، كما يحصل كل فائز بجائزة على شهادة تقديرية تكون موقعة من قبل الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين.





وتمنح الجوائز والأيقونات للمبدعين الأردنيين فقط ولا تحجب أية جائزة ولا تقبل المناصفة.





وتقدم القيمة المالية للجوائز والأيقونات والشهادات، مباشرة، إلى الفائزين في حفل اختتام المهرجان.





كل الجوائز فردية خاصة بأصحابها، يستلمون قيمتها المالية و أيقونتها وشهادتها مباشرة، باستثناء جائزة أفضل عرض مسرحي التي يتم استلام قيمتها المالية خلال أسبوع بعد الختام وبعد تقديم الأوراق اللازمة لذلك من طرف الفريق الفائز.





يتعين على كل الأعمال المسرحية المرشحة التقيد بما يلي :





تعتبر قرارات لجنة المشاهدة ولجنة التحكيم نهائية وملزمة للجميع، مشاركين ومنظمين، ولا تقبل الطعن.





كل عضو من أعضاء لجنة المشاهدة أو لجنة التحكيم يثبت في حقه إخلال يهم الانتماء إلى أحد الأعمال المسرحية المرشحة، قبل المهرجان أو خلاله أو بعده، يتعرض هو ومسؤولو العمل المسرحي المعني لإجراءات تحددها اللجنة العليا التنفيذية حسب كل حالة بعد التأكد من شكل ودرجة الإخلال. ويجرد الفائزون بالعمل المسرحي المخل بالشروط من كل الجوائز المحصل عليها.





يحق للجنة العليا التنفيذية اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق كل من خالف أحكام اللائحة المنظمة للمهرجان وذلك وفق كل مخالفة وكل حالة.



