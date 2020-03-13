AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب ..صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تسبب الطقس السيئ في سقوط عمودين أمام قرية سنديون بمركز قليوب على الطريق الزراعى السريع.


وعلى الفور انتقل حامد طلبة رئيس مدينة قليوب والدفاع المدنى وتم فصل الكهرباء وإزالة العمودين حفاظا على حياة المسافرين والمارين على الطريق الزراعى.

من ناحية أخرى أهابت محافظة القليوبية بالمواطنين التزام منازلهم وعدم النزول للشوارع  إلا فى حالة الضرورة القصوى وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لاداء عملها فى رفع أثار الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة بالسرعة المطلوبة ولتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين فى الشوارع .

كما أهابت المحافظة بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع أو أي شيء معدني قد ينقل كهرباء، وتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة، وعدم السفر على الطرق السريعة إلا للضرورة.

بسبب الطقس السيئ.. سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب ..صور
بسبب الطقس السيئ.. سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب ..صور
بسبب الطقس السيئ.. سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان الطوارئ في البحيرة| والمحافظة تناشد المواطنين: لا تخرجوا من منازلكم..صور

ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى مخدر الاستروكس بقليوب

لمواجهة الطقس السيئ .. محافظة البحيرة تصدر إرشادات عامة .. تعرف عليها

5 نصائح تقدمها الري للتعامل مع الأمطار والسيول

بسبب الطقس السيئ .. اصطدام سيارة بحواجز الطريق الزراعي بطوخ

مجلس الوزراء للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع

ترشيحاتنا

اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه

الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. فيديو

الحماية المدنية: السيطرة على 3 حرائق بالقاهرة بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار

رسميا إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

بكمامة مرصعة بالألماس .. أحلام تواجه كورونا

بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور