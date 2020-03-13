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وزيرة التضامن: أولوياتنا حماية المواطنين والدعم الكامل لهم.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:42 م
دكتورة نيفين القباج
دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
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محمود محسن
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه من أولويات الوزارة حماية المواطنين بما يشمل ممتلكاتهم وحياتهم وأطفالهم، مؤكدا أنه يتم تقديم الدعم سواء من خلال الوزارة أو من خلال جمعية الهلال الأحمر. 

وأضافت القباج خلال لقاء لها عبر برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية أن هناك تدخلات سريعة تمت، على رأسها تشكيل  70 فرقة للتدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية  مجهزين بشنط الإسعاف الأولية ومتطوعين وفرق إنقاذ وأدوية.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هناك فريقا مركزيا يدير غرفة العمليات من الديوان بوجود 12 فردا متمرسا ومدربا على هذه الطوارئ ومستعدا بشكل جيد.

وأشارت نيفين القباج إلى أن هناك ايضا سيارات بلا مأوى تجوب الشوارع في محافظات عدة للتحسب لوجود أطفال أو مواطنين خارج المنزل يتم اصطحابهم إلى مؤسسات رعاية. 

وأردفت وزيرة التضامن الإجتماعي ان هناك أكثر من جمعية لها تدخلات سريعة بالتعاون مع الوزارة وتقدم الدعم لكامل والأغذية للأسر.

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