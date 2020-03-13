قناة السويس تكشف لـ صدى البلد كيف تعاملت مع أزمة الطقس السيئ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة لا تتأخر في دعمها للجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية، في سبيل مواجهة آثار سوء الأحوال الجوية.







وأشار أسامة ربيع لـ "صدى البلد" إلى تقديم كل الدعم من خلال توفير سيارات شفط المياه او الإسعاف والمطافئ، لافتا إلى تشكيل مركز عمليات لإدارة أزمة سوء الأحوال الجوية بهيئة قناة السويس ولمتابعة سلامة عبور السفن بالمجري الملاحي.





ولفت إلي أنه ورغم ما تتعرض إليه البلاد من سقوط امطار غزيرة وعواصف ترابية نجحت القناة في تسهيل عبور قافلتي الجنوب والشمال، امس الخميس، وتم تأجيل عبور سفن قافلة الجنوب حتي السادسة مساءا الجمعة لحين تحسن الأحوال الجوية.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن توجيهات الهيئة واضحة لمرشحيها باتخاذ الاحتياطات لسلامتهم، مشددا على ان امن وسلامة المرشدين من اهم أولويات الهيئة.