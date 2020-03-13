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منوعات

غريبة زيها.. عالم حشريات يطلق اسم ليدي جاجا على نوع مكتشف حديثا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:43 م
ليدي جاجا والحشرة
ليدي جاجا والحشرة المكتشفة حديثا
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أماني إبراهيم
قد يبدو الامر غريبا، ولكن تم إطلاق اسم النجمة العالمية ليدي جاجا على نوع من الحشرات تم اكتشافه حديثا، بسبب امتلاك الحشرة اجزاء مدببة وغريبة الشكل تشبه إلى حد كبير إطلالة ليدي جاجا في إحدى حفلاتها، فاختار الباحث مكتشف الحشرة أن تحمل اسم النجمة العالمية وسماها  Kaikaia gaga.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الدكتور المشرف على اكتشاف الحشرة يدعى بريندان موريس من جامعة إلينوي الأمريكية، وتوصل إلى أن الحشرة من فصيلة حشرات الأشجار، وتتميز بوجود قرون شائكة وأعضاء غريبة الشكل، والتي تعيد غلى الأذهان اسم النجمة العالمية ليدي جاجا.




وتتغذى الحشرة المكتشفة حديثا على النباتات عن طريق اختراقها بمنقارها وامتصاص المواد السائلة منها، وقال الدكتور: "حشرة ليدي جاجا ستكون بمثابة تسويق جيد للحشرة ولشهرتها، لأن لديها نفس  القرون المجنونة والألوان الغريبة.. فهذه الحشرات لا تشبه أي شئ رأيته من قبل"، وأذهلته المجموعة الذي درسها كاكملة ويرجع عمرها إلى حوالي 40 مليون سنة تقريبا، ولديها تتنوع كبير في الشكل والحجم.




وجمع الدكتور بريندان العينة لهذه الحشرات من غابة استوائية على ساحل المحيط الهادئ في نيكاراجوا، ويأمل العودة مجددا لاكتشاف نوع جديد من الحشرات.


الحشرة الذي اكتشفها لها العديد من الخصائص الغريبة، فشعر ساق الحشرة كان مختلفة عن تلك الموجودة في الفصائل الأخرى من قاطني الأشجار التي فحصها، وشكل الجبهة الأمامي، الذي يشبه الوجه  يظهر بشكل مختلف تمامًا، ومن المخطط إجراء المزيد من الأبحاث الوراثية لتفسير  صفات وخصائص حشرة Kaikaia gaga.
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