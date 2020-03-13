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فن

مؤلف مسلسل مملكة إبليس يكشف سر اختيار صبري فواز لشخصية فتحي إبليس

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:21 م
محمد امين راضي
محمد امين راضي
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محمد نحلة
كشف الكاتب محمد أمين راضي مؤلف مسلسل "مملكة إبليس"، عن اختيار الفنان صبري فواز للمشاركة في العمل.

وقال في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه في العادي لا يتخيل من الفنان الذي سيجسد الشخصية الموجودة على الورق، ولكن حينما كان يكتب دور فتحي إبليس فتوة الحارة رأى أنه يكتبه لصبري.

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.
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