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توك شو

كورونا يضرب مشاهير الفن والرياضة حول العالم.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:07 م
توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
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محمود محسن
أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله عن إصابة عدد من المشاهير بفيروس كورونا، حيث أصيب الممثل العالمي توم هانكش وزوجته أثناء تواجده في استراليا لتصوير فيلم.

وذكر التقرير أن هانكس وزوجته أصيبا بحمى طفيفة وإعياء بسيط ليتضح أثناء الفحص أنهما مصابان بكورونا، ويخضعان خلال تلك الفترة للحجر الصحي.

كما تسلل كورونا إلى لاعبين أيضا فأصاب مدافع نادي يوفنتوس الأيطالي دانييلي روجاني وتأكدت إصابته ويخضع للحجر الصحي.

وأكد نادي يوفنتوس أنه سيفعل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك معرفة من اختلطوا به.

كما وصل الفيروس إلى كرة السلة الأمريكية وأصاب اللاعب رودي جوبير لاعب نادي "يوتاه جاز" وبسبب تلك الإصابة تم تعليق جميع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي حتى إشعار آخر.
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